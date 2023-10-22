Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Çukurova Filormani Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması’nda ilk üçe giren şeflere Adana’da düzenlenen bir törenle ödülleri verildi.

ÇDSO Şefi Orhan Şallıel, ödülü 20 Ekim 2023 Cuma günü düzenleyecekleri konser sırasında vermeyi düşündüklerini, ancak İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı nedeniyle 500’e yakın insanın ölümü nedeniyle Türkiye’de 3 günlük yas ilan edilmesiyle bu konserin iptal edildiğini söyledi. Bu nedenle ödül törenini Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda sade bir törenle verdiklerini bildiren Şallıel, “Covid 19 salgını öncesinde 2019-2020 yılında Ç.D.S.O. Yönetim Kurulu ve Çukurova Filarmoni Derneği ile birlikte hem orkestramızı hem de şehrimizi kültür-sanat alanında tüm dünyaya tanıtabilmek adına Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması organize etmek için yola çıktık. Salgın ve deprem sebebiyle defalarca ertelemek zorunda kaldık ve sonunda bu yarışmayı 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından titizlikle ön eleme aşamasından geçen 12 üstün yetenekli orkestra şefi Adana’mıza yarışmaya katılmak için geldi. Yarışmacıların geldikleri ülkeler Japonya, Tayvan, Şili, Yeni Zelanda, Kore, İsveç, Almanya, Kolombiya, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerden oluşmaktaydı. Orkestra Şefleri Cecilia Espinosa Arango (Kolombiya), Orhan Şallıel, Ülviyye Aslanova (Azerbaycan) Valid Agayev (Azerbaycan) ve tüm Ç.D.S.O. sanatçılarından oluşan yarışma jürimizin verdiği puanlarla yeteneklerini ortaya koydular” dedi.

Şallıel ödüller ve kazananlar hakkında ise şunları kaydetti:

“1.lik ödülü Kolombiya’lı Juan Pablo Valencia Heredia’ya 3000 USD ve Orkestramızla gelecek sezonlarda 3 konser hakkı olarak verildi. Para ödülü Londra’da yaşayan bir Taksi şoförü tarafından lise yıllarında ona klasik müziği sevdiren Müzik Öğretmeni İmdat Halvaşi adına Müzik Öğretmenleri Ödülü olarak verildi.

2.lik ödülü İspanya’lı Roberto Baltar Gardon’a 2000 USD ve Orkestramızla gelecek sezonlarda 2 konser hakkı olarak verildi. Para ödülü “Gökhan Devecioğlu” adına “Down Sendromu Farkındalık” ödülü olarak verildi.

3.lük ödülü Japonya’lı Masane Ota’ya 1000 USD ve Orkestramızla gelecek sezonlarda 1 konser hakkı olarak verildi. Para ödülü Orkestramızın Şefi ve Sanat Yönetmeni Orhan Şallıel tarafından babası merhum “Rifat Şallıel” adına “Müzisyenler” ödülü olarak verildi.

Türkiye’de ilk olarak ve tüm Dünyada çok az sayıda yapılan Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışmasını Ç.D.S.O. ve Çukurova Filarmoni Derneği ile birlik olarak hem ülkemize hem de Adana şehrimize kazandırmaktan büyük kıvanç duyarız. Önümüzdeki yıllarda “Ferit Tüzün” anısına Uluslararası Bestecilik Yarışması ve takiben 2. Uluslararası Orkestra Şefliği yarışmalarını da gerçekleştirerek bu yarışmaları geleneksel hale getirip tüm dana’ya kazandırmak amacındayız.”

Yarışmada birinci gelen şeflerden Kolombiyalı Juan Pablo Valencia’ya ödülünü Filormani Derneği Başkan Vekili Semih Şakir Akdemir, ikinci olan İspanyalı Roberto Baltar’a Yabancı Kadın Şef Cecılıa Espınosa ve üçüncü olan Japonyalı Masane Ota’ya ödülünü de ÇDSO Şefi Orhan Şallıel verdi.

Ödül törenine ÇDSO Yönetim Kurulu üyeleri Müdür Serdar Bakırezen, Müdür Yardımcısı Ş.Okan Urşan, Ozan Uludağ, Pelin Ayhan, İlahe Özşahin katıldı.