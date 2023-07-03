Gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan ve daha ucuz fiyatlarla piyasaya sürülen dijital oyunlar, fiziksel oyun satışlarının büyük oranda düşmesine neden oldu.

Her geçen gün daha da gelişmekte olan teknolojinin son dönemlerde en çok etkilediği alanlardan birisi oyun sektörü oldu. Büyük oyun firmaları hem ekonomik anlamda hem de dağıtım ve erişilebilirlik konusunda daha kolay olması sebebiyle dijital oyun satışına yöneldi. Direkt olarak internet üzerinden piyasaya sürülmesi sebebiyle daha ucuz fiyatlara satılan dijital oyunlar genç vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, fiziksel oyun satışlarının neredeyse durma noktasına geldiği öğrenildi. Fiziksel oyun satışı yapan esnaf, yeni çıkan oyun konsollarının dijitalleşmeye daha çok önem verdiğine vurgu yaparak CD devrinin kapanmaya başladığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda ise fiziksel oyun satışının daha da azalacağı ön görülüyor.

“Yeni çıkan oyun konsollarıyla birlikte artık CD devri kapanıyor”

Eskişehir’de esnaflık yapan Yusuf Duru, son dönemlerde yaygınlaşan dijital oyun satışları sebebiyle fiziksel oyunların eskisi kadar tercih edilmediğini ifade etti. Son çıkan bilgisayarlarda da CD yeri olmadığını belirten ve CD’nin de kaset gibi tarih olmaya başladığını dile getiren Duru, “Bilindiği üzere Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 2 büyük konsol markası var ve bunların ikisi de dijital oyun satışına yöneldi. İnsanlar artık CD ile uğraşmak istemedikleri için dijital oyunlara yöneliyorlar. Böyle olunca satıcılar da dijital oyunlar daha fazla tercih edilsin diye CD oyun fiyatlarını yüksek tutuyorlar. Bu sebepten dolayı bizim de CD oyun satışımız düşmeye başladı. Yeni çıkan oyun konsollarına baktığımız zaman da artık CD devri kapanıyor diyebiliriz. Aynı şekilde yeni çıkan laptoplarda da CD yeri bulunmuyor. Hatta 5 yıl içerisinde çıkan cihazların neredeyse hiç birinde CD yeri yok. Bir zamanlar nasıl kasetin devri kapandıysa şimdi de CD’nin devri kapanıyor. Şu anda popüler bir oyunun CD fiyatı bin 400 lira civarındayken, bunun dijital satış fiyatı 600 liraya kadar düşüyor. Bu da fiziksel oyun satışını yüzde 50 oranında azaltmış durumda. İlerleyen günlerde dijital oyun satışının daha da yaygınlaşmasını ve fiziksel oyun satışının azalacağını düşünüyorum” dedi.