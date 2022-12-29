Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, 28.Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak tarih yazdı.

Ankara Spor Salonu’nda Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelen Mersin temsilcisi rakibini 84-78’lik skorla mağlup ederek, bu sezon hedeflediği 4 kupadan ilkini kazanmış oldu. Maç sonunda açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, takımı tebrik ederek, “Bu gurur Mersin’in, bu kupa Mersin’in, bu başarı hepimizin” dedi.

Ülkemizi kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük ligi olan EuroLeague’de temsil eden son Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kente unutulmaz bir başarı kazandırdı. 28.Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda önemli rakibi Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 84-78’lik skorla kazanarak Mersin’e büyük bir mutluluk yaşattı.

Harika bir oyun sergileyen Turuncu-Lacivertliler düzenlenen törende kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun elinden aldı. Finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin ABD'li yıldızı Chelsea Gray aldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şampiyon olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takımını tebrik ederek “28.Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin’in, Yenişehir’in. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Geçtiğimiz yıl Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanarak, bu kupayı müzesine götüren ilk Anadolu takımı olmuştuk. Bu sezon mücadele ettiğimiz 4 kulvarda da şampiyonluk hedeflemiştik. İlk kupamızı aldık, tüm takımı tebrik ediyorum. Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyon olmak istiyoruz. Kadın basketbolunda Mersin’in ve Yenişehir’in adını duyurmak istiyoruz.” dedi.

Yenişehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Özyiğit, “Takımımızın bu başarıları çocuklarımıza ilham veriyor. Altyapıda 300’e yakın çocuğumuz eğitim alıyor, bu bizim için çok kıymetli. Yenişehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destekler devam edecek. Bu başarıda emeği geçen herkese, tribünleri doldurarak takımına sahip çıkan hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”diye konuştu.