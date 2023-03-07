Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'inci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-58’lik skorla mağlup etti.

Türkiye ve Avrupa’da şampiyonluğa ulaşarak tarih yazmak isteyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, güçlü rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de mağlup etmeyi başardı. Servet Tazegül Spor Salonu’nda ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i75-58 yenmeye başaran Mersin temsilcisi ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'inci haftasını lider tamamladı. Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Euroleague Women çeyrek final maçına hazırlanırken ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Turuncu-lacivertliler normal sezonu lider bitirerek, play-off maçları için avantaj elde etmek istiyor.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi şu anda kentimizi en üst seviyede temsil eden spor kulübü. Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandık, Euroleague Women ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider durumdayız. Bu sezon mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanmak hedefiyle yola çıkmıştık. Her maçta Mersinli sporseverlerin büyük desteğini görüyoruz. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 14 Mart Salı günü Avrupa’da çeyrek final maçına çıkıyoruz. Sezonun en kritik maçlarından biri olacak. Mersinlileri salonu doldurmaya davet ediyorum.” diye konuştu.