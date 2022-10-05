Kulübün konaklama sponsoru BN Hotel'deki organizasyona; Vali Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcıları Alp Eren Yılmaz ve İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediyesi ve ÇBK Onursal Başkanı Abdullah Özyiğit, Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Asbaşkan Ali Adalıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe, Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER) Başkanı Vahap Şehitoğlu, kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, sporcular, STK temsilcileri, iş insanları ile basın mensupları katıldı.

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