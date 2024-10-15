FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci haftasında ÇBK Mersin, yarın karşılaşacağı Çekya’nın Zabiny Brno takımı karşısında galibiyeti hedefliyor.

FIBA Kadınlar EuroLeague ilk haftasında Fransa temsilcisi Bourges’i deplasmanda 77-66 yenen ÇBK Mersin, yarın Servet Tazegül Spor Salonu’nda Zabiny Brno ile karşılaşacak. Mersin temsilcisi, EuroLeague’deki ikinci maçında taraftar desteğiyle galibiyete ulaşarak yoluna devam etmek istiyor.

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Yeni sezona Başantrenör Victor Lapena yönetiminde başlayan ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Emlak Konut ve Nesibe Aydın maçlarında galibiyete ulaşırken, sahasındaki son maçta Beşiktaş’a 73-72’lik skorla yenildi.

Beşiktaş karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Lapena, Zabiny Brno müsabakasını taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: iha