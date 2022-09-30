Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası'nda 2'nci gün sona erdi.

Ev sahibi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, başkent temsilcisi Nesibe Aydın GSK'yi 66-75 mağlup etti. Bir diğer Ankara takımı BOTAŞ ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 82-75 yendi.



Organizasyon kapsamında yarın maç oynanmayacak. Pazar günü 13.30'da Nesibe Aydın GSK ile BOTAŞ karşılaşacak, 15.30'da ise Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

SALON: Servet Tazegül



ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 6, Gamze Takmaz 4, Özge Yavaş, Selin Tekin, Gökşen Fitik 13, Asya Ülker 3, Sinem Ataş 7, Kuanitra Holingsvorth, Temi Fagbenle 27, Tiffany Hayes 12, Monika Grigalauskyte 3, Esra Ural Topuz,



NESİBE AYDIN GSK: Şevval Akalan 16, Jessica Thomas 11, Qeen Egbo 9, Chelsea Nelson 19, Duygu Özen 2, Gülşah Bıçakçı 6, Derin Yaya, Elif Emirtekin, Beylem İlba, İlayda Güner 3,



1'İNCİ PERİYOT: 16-24



İLK YARI: 35-44



3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-52