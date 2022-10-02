Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası sona erdi.

Organizasyonun son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Çukurova, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazanarak, 3 galibiyetle turnuva birincisi oldu. İki başkent ekibini karşı karşıya getiren mücadelede ise Nesibe Aydın GSK, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti.

Turnuvaya takımların kaptanlarına; Servet Tazegül Spor Salonu ve Tenis Kompleksi Tesis Müdürü Berna Kulaç, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Mersin Temsilcisi Erdal Ceylan ve ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü tarafından şilt verildi.

SALON: Servet Tazegül

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 9, Gamze Takmaz 3, Özge Yavaş, Selin Tekin, Gökşen Fitik 4, Asya Ülker 10, Sinem Ataş 28, Kuanitra Holingsvorth, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes 18, Monika Grigalauskyte 4, Esra Ural Topuz 5,

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Şahin 7, Büşra Akbaş 8, Selena Kör, Ayşe Cora 16, Büşra Akgün 2, Şelale Kepenç 11, Tuğçe Canıtez 3, Gizem Başaran, Alexis Prince 17, Markeisha Gatling 12, İdal Yavuz,

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 39-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-53