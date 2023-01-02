ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams’ı kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams’ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmasını sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams’ı renklerine bağladı. Çukurova ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Williams ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ÇBK Mersin’e hoş geldin, Elizabeth Williams" ifadelerine yer verildi.