Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası başladı.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası başladı. Mersin ekibi ÇBK, BOTAŞ'ı 75-72 ile geçerken, günün diğer maçında ise Nesibe Aydın GSK, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85- 60 yendi.

Turnuvada yarın 16.00'da BOTAŞ- Hatay Büyükşehir Belediyespor, 18.00'de de Nesibe Aydın GSK-ÇBK maçları oynanacak. Tribünler, müsabakaları izlemek isteyen taraftarlara açık olacak.

SALON: Servet Tazegül

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 18, Gamze Takmaz 1, Özge Yavaş, Selin Tekin, Gökşen Fitik 9, Asya Ülker 2, Sinem Ataş 8, Kuanitra Holingsvorth, Temi Fagbenle 12, Tiffany Hayes 17, Monika Grigalauskyte 2, Esra Ural Topuz 6,

BOTAŞ: Saliha Mandıracı, Melis Gülcan 5, Ayşegül Aladağ 3, Erdenay Topçu, Hatice Gülçelik, Sevgi Uzun 10, Sehernaz Çidal 14, Meltem Avcı, Egle Sventoraite 17, Işılay Eğin, Victoria Macaulay 17, Destiny Slocum 6,

1'İNCİ PERİYOT: 14-23

İLK YARI: 27-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-53