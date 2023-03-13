Grubunu lider tamamlayarak kupanın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Mersin temsilcisi, evindeki maçı kazanarak tur için avantaj yakalamak istiyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersinlileri maça davet ederek takıma destek çağrısında bulundu.

Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Euroleague Women çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket ile karşı karşıya gelecek. 14 Mart Salı(yarın) günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda saat 19.30’da oynanacak maç için Mersin Yenişehir Belediyesi saat 18.30’da Forum AVM güneyindeki Yenişehir Etkinlik Alanı ve Sayapark AVM önü2. Çevreyolu üzerinden servis kaldıracak. Turuncu-lacivertli takım serinin ilk maçını kazanarak, Fransa’da oynanacak maç öncesinde avantaj yakalamak istiyor. Sezonun şu ana kadarki en önemli maçına çıkacak olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kentin desteğini bekliyor.

Mersinli vatandaşları maça davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “ Kentimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımımızı hep birlikte desteklememiz gerekiyor. İnanıyorum ki halkımızın yarın 6 bin kişilik salonu doldurarak takımının yanında olacak. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şu anda Mersin’i en üst seviyede temsil eden spor kulübü ve Avrupa şampiyonluğunu kazanacak bir kadroya sahip. Avrupa’nın en büyük kupasını Mersin’e getirmek, kentimize ve ülkemize bu gururu yaşatmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimi yarın ki maça bekliyorum.” dedi.