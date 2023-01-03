Geçtiğimiz hafta 28.Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Euroleague Women 8.hafta maçında İspanya’nın Avenida takımıyla Servet Tazegül Spor Salonunda karşılaşacak. 4 Ocak Çarşamba günü oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak, maça gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis kaldırılacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde zirvede olan Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Euroleague Women’da sahne alıyor. Sezon başında hedeflediği 4 kupadan ilkini kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa’da da tarih yazmak istiyor. Yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 4 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da kendi evinde İspanya’nın Avenida takımıyla Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen sporseverler için saat 18.00’de Forum AVM güneyinde bulunan Yenişehir Etkinlik Alanı ve SayaPark AVM kuzeyinden ücretsiz servis kaldırılacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm Mersinlileri ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni desteklemeye davet etti. Başkan Özyiğit, “Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız, hedeflediği 4 kupadan ilkini Mersin’e ve Yenişehir’e kazandırarak tarih yazdı. Kalan 3 kupayı da kazanacağımıza inanıyoruz. Evimizde oynanan tüm maçlarımız hemşehrilerimiz için ücretsiz. Tüm hemşehrilerimizi sporun kenti Yenişehir’de kazanılan başarılara beraber şahitlik etmeye davet ediyorum. ” dedi.