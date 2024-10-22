FIBA Kadınlar EuroLeague üçüncü haftasında ÇBK Mersin, yarın deplasmanda karşılaşacağı Yunanistan’ın Olympiakos takımı karşısında galibiyet arayacak.

FIBA Kadınlar EuroLeague ilk haftasına Fransa temsilcisi Bourges’i deplasmanda 77-66 yenerek galibiyetle başlayan ÇBK Mersin, sahasında oynadığı ikinci hafta mücadelesinde ise Çekya’nın Zabiny Brno ekibini 88-74’lük skorla mağlup etti. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague üçüncü haftasında yarın Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Hazırlıklarını tamamlayan Mersin ekibi, deplasmanda oynayacağı mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.