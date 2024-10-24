FIBA Kadınlar EuroLeague üçüncü haftasında deplasmanda Yunanistan’ın Olympiakos takımını 81-67’lik skorla yenen ÇBK Mersin, galibiyet serisini sürdürdü. Mersin temsilcisi bu galibiyetle Avrupa’da 3’te 3 yaptı.

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu’nda mücadele eden ÇBK Mersin, Avrupa’da kazanmaya devam ediyor. FIBA Kadınlar EuroLeague’e Fransa temsilcisi Bourges’i deplasmanda 77-66 yenerek galibiyetle başlayan ÇBK Mersin, sahasında oynadığı ikinci hafta mücadelesinde ise Çekya’nın Zabiny Brno ekibini 88-74’lük skorla mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı. Yunan temsilcisi Olympiakos’u da Natasha Howard’ın 35 sayı kaydettiği karşılaşmada 81-67’lik skorla geçen Mersin temsilcisi, bu galibiyetle Avrupa’da 3’te 3 yaptı.

ÇBK Mersin iki kulvarda da iddiasını sürdürmek istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 26 Ekim Cumartesi günü BOTAŞ’ı ağırlayacak olan ÇBK Mersin, 29 Ekim Salı günü de FIBA Kadınlar EuroLeague dördüncü haftasında ilk maçta yendiği Fransa’nın Bourges takımı ile sahasında mücadele edecek. Her iki kulvarda da iddiasını sürdürmek isteyen ÇBK Mersin, taraftarların da desteğiyle iki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.