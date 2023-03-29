Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kulübü tebrik ederek maçlarda takımını yalnız bırakmayan Mersinlilere de teşekkür etti.

Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren ve Euroleague Women’da dörtlü finallere çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayarak önemli bir başarıya daha imza attı. Orman Spor'u 81-68’lik skorla mağlup eden Mersin temsilcisi normal sezonun bitimine bir hafta kala liderliğini garantiledi. Turuncu-lacivertliler ligin bitimine bir hafta kala liderliğini garantileyerek play-off’lar öncesinde avantaj yakaladı.

Mücadele ettiği tüm kupalarda şampiyonluk hedefleyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük kupası olan Euroleague Women’da finallere hazırlanırken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi(KBSL)’nde de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Euroleague Women dörtlü finallerinin düzenleneceği Çek Cumhuriyeti’nde ev sahibi ZVVZ USK Prag takımı ile 14 Nisan tarihinde yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması halinde ise Fenerbahçe Alagöz ile Beretta Famila Schio maçının galibiyle 16 Nisan’da şampiyonluk maçına çıkacak.