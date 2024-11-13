Beyoğlu’nun ilk kez kendi adını taşıyan ‘Beyoğlu Caz Festivali’nde caz tutkunları buluşacak.

Beyoğlu Belediyesi’nin yanı sıra pek çok konser mekanı, sanat kolektifi, plakçı, sanat galerisi ortaklığında gerçekleşecek ‘Beyoğlu Caz Festivali’, Beyoğlu’nun kültürel mirasına ayna tutacak. 15-17 Kasım tarihleri arasında ana mekan konserlerine ek olarak yüzde 80’den fazlası ücretsiz gerçekleşecek plakçı etkinlikleri, dans performansları, atölyeler, paneller ve bağımsız sahneleri ile erişilebilir ve sürdürülebilir olmayı amaçlayan festival, Galata’dan Hayyam’a ve Çukurcuma’dan Taksim’e sanatseverlere kapılarını açacak. Beyoğlu’nu geçmiş, şimdi ve gelecek ekseninde çeşitli konular özelinde konuşmalar ve paneller ile öne çıkarmayı amaçlayan festival, aynı zamanda kuşaklar ve semtler arası bütünlüğü öngören, nostalji ve mahallecilik gibi kavramlara yakalanmadan yapıcı bir gelecek tahayyülü oluşturan, sanatın ve müziğin önemini vurgulayan bir kent şenliği olma özelliğini taşıyor.