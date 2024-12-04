Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmez sanatçısı Zekeriya Ünlü, Elazığ’da düzenlenen etkinlikte hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon’da sahne alan sanatçı, coşkulu performansıyla büyük alkış topladı. Elazığ’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ünlü, geceyi eşsiz bir atmosfer olarak tanımladı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden ve Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmez sanatçısı Zekeriya Ünlü, Elazığ’da düzenlenen özel bir programda hayranlarıyla buluştu. Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon’da sahne alan sanatçı, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte, müzikseverler Ünlü’nün türkülerine eşlik ederek adeta bir müzik ziyafeti yaşadı. Coşkunun bir an olsun eksik olmadığı gecede, Zekeriya Ünlü performansıyla büyük alkış topladı.

"Elazığ’da olmaktan büyük mutluluk duydum"

Program sonrası duygularını paylaşan Zekeriya Ünlü, Elazığ’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ünlü, yaptığı açıklamada, "Elazığ’ın en güzel, en nezih mekanı Cazibe’de sıra gecemizi gerçekleştirdik. Salon tıklım tıklımdı ve katılımcıların kalitesi bizi çok etkiledi. Hep birlikte türkülere eşlik ettik, unutulmaz bir gece yaşadık. Cazibe’nin atmosferi, servisi ve sıcak ortamı bizi fazlasıyla memnun etti. Eğer yeniden burada program yapma fırsatımız olursa, çok daha farklı ve özel bir hazırlıkla geleceğiz. Bu gece benim için unutulmazdı" ifadelerini kullandı.