Hipnotize eden melodileri, derin basları ve değişken ritimli parçaları ile dikkat çeken GoGo Penguin, Balat Atatürk Ormanı’nda müzik ziyafeti çekti. İzleyenler konser sonunda grubu uzun süre alkışladı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 8. Nilüfer Caz Festivali’nde sahneyi bu kez GoGo Penguin aldı. Manchester merkezli grup, konserinde rock, caz, minimalizm, oyun müzikleri ve glitchli elektroniklere yer verdi.

Hipnotize eden melodileri, derin basları ve değişken ritimli parçaları ile dikkat çeken grubun performansı, müzik severlerin beğenisini kazandı. Caz tutkunlarının ilgiyle takip ettiği konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte izledi.

Balat Atatürk Ormanı’nda enstrümanların tınısıyla adeta meditasyon yaşayan seyirciler, parça aralarında alkış ile gruba destek verdi. Piyanoda Christopher Peter Illingworth, basta Nicholas Mark Blacka, davulda Jonathan Robert Scott’un performans sergilediği konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

‘Tahayyül’ temasıyla gerçekleştirilen 8. Nilüfer Caz Festivali’nde atölye çalışmaları da devam ediyor. Program kapsamında Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) ‘Elif Çağlar ile Vokal Atölyesi’ yapıldı.