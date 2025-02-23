Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekiplerince, Cayrokopter ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kusurlu sürücülere toplam 71 bin 563 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması sorumluluğunda bulunan karayollarında Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 271 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 20 araç sürücüsüne toplam 71 bin 563 TL idari para cezası uygulandı.