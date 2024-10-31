Diyarbakır’ın kültürel zenginliklerinden ve marka değerlerinden birini simgeleyen Çayönü Tepesi’nin "Çayönü Tepesi: 60 Yıl 60 An" başlıklı fotoğraf sergisi ve söyleşisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Nedime Hanım Konağı’nda yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinin de desteklediği Çayönü Tepesi Sergisi, Neolitik Dönem’in izlerini taşıyan Çayönü Tepesi’nin 1964 yılından bugüne dek süregelen kazılarında elde edilen buluntuların görsel bir anlatımını sunuyor. Mezopotamya ve Anadolu’nun bereketli topraklarında, yerleşik hayata geçişin, tarımın başlangıcının ve toplumsal yapılanmanın temellerinin atıldığı bu alanda yapılan çalışmalar, insanlık tarihine dair derin ve anlamlı ipuçları sunuyor. Fotoğraf sergisi, bu eşsiz bilimsel keşiflerin ve kazı alanında geçen yılların, "anı" olarak yakalanmış kareleriyle tarihe tanıklık ediyor.

Sergi açılışının ardından düzenlenen "Çayönü Tepesi’nin Dünü Bugünü Yarını" başlıklı söyleşide, kazı alanının geçmişten günümüze devam eden bilimsel keşifleri, kazı ekibinin özverili çalışmaları ve alana dair gelecek projeksiyonları detaylarıyla ele alındı.

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Öğretim Üyesi ve Çayönü Tepesi Kazı ve Araştırmaları Proje Başkanı Doç. Dr. Savaş Sarıaltun’un konuşmasında; Çayönü Tepesi’nin yalnızca bilimsel bir araştırma sahası değil, aynı zamanda disiplinler arası bir çalışmanın somut örneği olduğu vurgulandı. Bu sergi ve söyleşi, arkeolojik keşiflerin sadece bilime değil, insanlığın ortak mirasına da katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Her bir karede tarihin katmanları arasında saklı olan hikayeleri keşfetmeye bir davet sunan "Çayönü Tepesi: 60 Yıl 60 An" sergisi, Neolitik Dönem’in bilim dünyasındaki yerini simgeleyen önemli anlara tanıklık ediyor. Sergi, 1 Kasım 2024 tarihine kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.