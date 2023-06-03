ÇAYKUR sezon başından bugüne 103 bin ton çay aldığını ifade ederek müstahsilleri acele etmemeleri noktasında uyardı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2023 yaş çay sezonunun açılışından bugüne 103 bin ton çay aldığını açıkladı. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, çay üreticilerinin çaylarını toplamak için acele etmemesi gerektiğine dikkat çekilerek “Değerli üreticilerimiz, 10 Mayıs 2023 tarihinde yaş çay alımlarımız başlamış olup devam etmektedir. Bugün itibariyle 103 bin ton yaş çay alımı yapılmıştır. Yaş çay alımlarımız kontenjansız bir şekilde devam ettiğini belirtmek isteriz. Hava şartları nedeniyle çay tazeliğini korumaktadır. Acele edilmemesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Çay alımlarımız başladığı gibi devam edecektir. Sağlık, mutluluk, bol bereketli ve şenlik havasında bir kampanya olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.