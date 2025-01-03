Çaykur Rizespor, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.