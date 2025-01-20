Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig’in 21. Haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleşen salonda başlayan kuvvet çalışmaları ile başladı. Antrenmanın ikinci kısımda dar alanda çift kale maç yapan Çaykur Rizespor’da tedavisi devam eden Eray Korkmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.