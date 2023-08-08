Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bu sezonki formalarını tanıttı. Yeni formaların paylaşımlarında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plaka kodlarına göre numaraları da yer aldı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını taraftarına tanıttı. Çaykur Rizespor’un resmi hesaplarında yapılan paylaşımlara göre futbolcular efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formalarını terletecek. Paylaşımda formaların arkasında asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plaka kodları da yer aldı.