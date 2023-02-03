Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor yarın sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

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