Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Samet Akaydin ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyen milli oyuncu Samet Akaydin’i renklerine bağladı. 30 yaşındaki defans oyuncusu için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan İbrahim Turgut, “Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet’in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor’umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin” dedi.

"Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Samet Akaydin ise, “Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize’nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.