Trendyol Süper Lig’in 16. Haftasında sahasında Konyaspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarı başlamadan Rachid Ghezzal’ın ayağından kan akan fotoğrafı ‘Yorumsuz’ ifadesi ile paylaştı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Konyaspor’u ağırladığı karşılaşmada hakemin ilk yarı düdüğünü çalmasıyla takımlar soyunma odasına gitti. Rachid Ghezzal’ın soyunma odasından sol bacağının sargıda sağ bacağının ise kanlar içinde fotoğrafını paylaşan Çaykur Rizespor paylaşımda ‘Yorumsuz’ ifadesini kullandı. Rachid Ghezzal karşılaşmanın ikinci yarısında ayağında sargılar ile sahaya çıkarken maçın 86. dakikasında yerini Benhur Keser’e devretti.
Kaynak: iha