Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Özbek stoper Khusniddin Alikulov’u kadrosuna kattı.

Oklar hedefi buldu, turnuva şampiyonları belli oldu Oklar hedefi buldu, turnuva şampiyonları belli oldu

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Rizespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavililer, Özbekistan Süper Ligi’nde Nasaf Qarshi forması giyen Khusniddin Alikulov ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "24 yaşındaki Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Alikulov’a ’hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.