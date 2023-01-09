Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısının sona ermesiyle lige verilen üç haftalık arada Antalya’da kamp yapan yeşil-mavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde spor salonunda çalışmalarını sürdürdü. Rizespor ikinci yarının ilk maçı olan Ankara Keçiörengücü deplasmanına kadar çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürecek.

Hamit Altıntop: “Yalnızca futbolcu değil, teknik adamlarımız da yurt dışında çalışmalı”

Hamit Altıntop: “Yalnızca futbolcu değil, teknik adamlarımız da yurt dışında çalışmalı”

Spor Toto 1. Lig’in ikinci devresi için Antalya’da kampa giren Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor.

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