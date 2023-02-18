Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’un oyuncusu Haqi Osman’ı kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’un oyuncusu Haqi Osman’ı kiraladı.

Yeşil-mavili ekip, ligden çekilen Yeni Malatyaspor takımından 21 yaşındaki forvet oyuncusu Haqi Osman’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 2002 doğumlu forvet Haqi Osman, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Haqi Osman’a "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.