Türkiye’nin çeşitli illerinden Rize’ye gelen sporcular Çaykur Rizespor’un seçmelerine katılarak hünerlerini sergiledi.

Rize’den ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 2007-2013 yılları arasında doğan sporcular Rizespor Akademi futbol altyapı seçmelerine katıldı. 6 farklı yaş kategorisinde oynanan maçlarda bin 30 sporcu forma şansı yakalayabilmek için ter döktü. Seçmelere ilgi çok yoğun olunca sporcu aileleri tribünlere sığmadı. Çaykur Rizespor seçmelerine 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde zarar gören Hatay ilinden gelen sporcular da katıldı.

Bilal Karafazlıoğlu: “Türkiye’nin birçok ilinden çocuklarımız bu seçmelerimize katılıyor”

Türkiye’nin dört bir yanından seçmelere katılmak için gelindiğini belirten Çaykur Rizespor kulübü Akademi direktörü Bilal Karafazlıoğlu, “Öncelikle biz bunu hem spor kulübümüze yetenekli sporcuları kazandırmak hem de bir sosyal proje çerçevesinde bunu değerlendiriyoruz. Türkiye’nin birçok ilinden çocuklarımız bu seçmelerimize katılıyor. İlk önce Artvin’den başladık. Biz Artvin’i zaten Rize ile bir görüyoruz. Biz bu bölgeden çocuklarımızın oynayabileceği, daha iyi kulüplerin olması. Artvin’de yaptığımız seçmelere de çok büyük katılım oldu. Artvin, Arhavi ve Ardeşen de yaptıktan sonra burada yapıyoruz. Geçen yıla oranla büyük bir katılım oldu binin üzerinde çocuk akademimizde bu seçmelere katıldı. Bu da zaten Rizespor akademinin Türkiye genelinde ne kadar popüler olduğunu ne kadar yol kastettiğimizin belirtisi. Burada Türkiye’nin farklı illerinden gelen çocuklarımız gerçekten fark ediliyor. Rize’deki potansiyeli zaten biliyoruz. Biz okul kulüp projesiyle birlikte 6-7 yaşından itibaren çocukları futbola başlatıyoruz. Bu seçmelerden de takviyeler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Abdulkerim Koca: “Deprem bölgesinden çıktıktan sonra çocukların psikolojisi olumlu anlamda değişti”

Hatay’da depremden ötürü spor yapılamadığını ifade eden Çaykur Rizespor Hatay futbol okulu antrenörü Abdulkerim Koca, “Biz Hatay Çaykur Rizespor futbol okuluyuz. Hatay’daki durumu biliyorsunuz her yer yıkıldı. Hatay’da şu an hiçbir imkân yok. Rizespor bize her yıl bu tarz imkanlar tanıyordu ama depremin çocuklarına ayrı bir özen göstererek bizi buraya davet ettiler. Seçmelere katıldık iyi geçti çocuklarımıza bir değişiklik oldu. Çok mutlu oldular. Çok eğlenceli de bir yolculuk yaptık. Uzak mesafe olmasına rağmen deprem bölgesinden çıktıktan sonra çocukların psikolojisi olumlu anlamda değişti. Konaklama imkânı sağlandı hiçbir şekilde ücret ödemedik. Bizden bir ücret talep edilmedi. Çok iyi ağırlandık bizim amacımız depremin çocuklarına depremzede çocuklara Bir değişiklik olsun. O psikolojiden çıksın diye gelmekti, seçilmek ikinci plandaydı. Beğenilen çocuklarımız oldu, şansını zorlayıp başaramayan çocuklarımız oldu ama hepsi burada mutlu oldu” şeklinde konuştu.

Mehmet Horoz: “Sahaların yarısından çoğu yıkıldığı için buradaki tesislere gelmek zorunda kaldık”

Hatay’da sahaların yıkımından ötürü Rize’ye geldiklerini söyleyen Mehmet Horoz, “Bugün kazanmaya geldik. İnşallah da seçiliriz. Tek umudumuz bu. Hatay Antakya’dan geldik. Orada yok diye buraya geldik. Sahaların yarısından çoğu yıkıldığı için buradaki tesislere gelmek zorunda kaldık. Rize güzel, insanları da güzel” dedi.