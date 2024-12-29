Çaykur Rizespor, 18. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 20 sandık sonucunda Serdal Adalı 6 bin 698, Hüseyin Yücel 2 bin 820 oy aldı.
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan kafasında 10 santimetrelik kesik oluşan kaleci Ivo Grbic, dikişleri nedeniyle antrenmana katılmadı.
Kaynak: iha