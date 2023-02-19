Çaykur Rizespor, ligden çekilen Hatayspor’dan 23 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Bu sezon Hatayspor forması giyen 2000 doğumlu kaleci Abdullah Yiğiter, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hatayspor’un oyuncusu Abdullah Yiğiter’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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