2. sürgün yaş çay alım kampanyası döneminde de kontenjansız alımlarını sürdüren ÇAYKUR, üreticilerden 1 haftada toplamda 9 bin 350 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR, 2. Sürgün yaş çay alımlarına 4 Temmuz Salı günü itibariyle başladı. Rize, Artvin ve Trabzon’da yaş çay üreticileri çay bahçelerine giderek çay hasadına başladı. ÇAYKUR, 2. Sürgün yaş çay alımlarının 1 haftalık sürecinde toplam 9 bin 350 ton yaş çay alımı yaptı. Birinci sürgün kampanya döneminin sonuna kadar kontenjansız bir şekilde alım gerçekleştiren ÇAYKUR, 2. sürgünde de uyguladığı kontenjansız alımlarına devam edecek.