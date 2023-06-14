Çayırova’da gençlik merkezi, sporcu fabrikası, spor lisesi ve spor salonu yatırımları ile inşaat çalışmaları süratle devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’ya yeni spor yatırımları kazandırmaya devam ediyor. Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için her türlü imkanı seferber eden Başkan Çiftçi’nin girişimleri sonrasında Çayırova’ya bölgenin en büyük spor salonu kazandırılıyor. Bununla beraber yeni spor salonunun yanında inşa edilen sporcu fabrikasında geleceğin milli sporcuları yetişecek. Ayrıca, yapımına başlanan spor lisesi de bölgeye hizmet edecek. Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan ve hafriyat çalışmaları devam eden spor lisesi projesi Çayırova’yı sporun merkezi yapacak. Tüm bunların yanında hali hazırda Çayırova halkına hizmet veren Çayırova Kapalı Spor Salonu’nun yanına bir de gençlik merkezi inşa ediliyor.

9 branşın da aynı anda spor yapmasına olanak sağlayacak sporcu fabrikası ve Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın yeni sezondaki yuvası olacak bölgenin en büyük kapalı spor salonu inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’ne inşa edilen yeni spor salonunda kolon ve subasman imalatı tüm hızıyla sürüyor. Çalışmlara hakkında konuşan Başkan Çiftçi, “Biz 4 sene önce ’Çayırova’yı spor şehri yapacağız’ diyerek yola çıktık. Hamdolsun 4 senenin sonuna geldiğimizde birçok branşta ve alanda başarılar elde etmiş, adını Türkiye’ye duyurmuş, uluslararası spor müsabakalarında başarılar kazanmış bir Çayırova haline geldik. Özellikle basketbolda elde ettiğimiz başarı ve diğer branşlardaki derecelerimizle bir spor kenti olduk. Yeni yatırımlarımızla da Çayırova’mızın spor altyapısını güçlendiriyoruz. İlçemizde 7’den 70’e spor yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza, spor yapabilecekleri fiziki imkanları sağlamış olacağız” dedi.