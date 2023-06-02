Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel olarak gelişimlerine katkı sunmak ve geleceğe neslimizin daha hazırlıklı bir şekilde ulaşmasına vesile olmak amacında olduğumuzu ifade etmiştim. Bildiğiniz gibi bu başarılarımızdan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızla birlikte büyük spor salonunu kazandırıyoruz. Aynı anda 9 branşın antrenman yapabileceği bir tesis olacak" dedi.

Çayırova Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye kültür salonunda düzenlenen toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Devam eden projelere ve basketbol takımının şampiyonluğuna değinen Çiftçi, "4 sene önce bir sloganla yola çıkmıştık. Birçok sloganımız arasında diğer bir sloganımız ‘Çayırova’yı spor şehri yapacağız’ olmuştu. Hamdolsun 4 sene boyunca birçok branşta gençlerimiz ve çocuklarımız ulusal ölçekte büyük başarılara imza attılar. Çok sayıda madalya ve kupalarımız var. İki sene önce kurduğumuz çiçeği burnundaki basketbol takımımız, ilk sene 3. Lig’den 2. Lig’e çıkmıştı, bu sene de hamdolsun şampiyon olduk ve 1. Lig’e şampiyon takım olarak çıktık. Bu da Çayırova’yı spor şehri yapacağız konusundaki söylemimizi ortaya koyuyor. Diğer branşlarda da başarılar elde etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Aynı anda 9 branşın antrenman yapabileceği bir tesis olacak"

"Bizim amacımız şampiyon olmak, kupalar almak, madalyalar kazanmak değil" diyen Çiftçi, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel olarak gelişimlerine katkı sunmak ve geleceğe neslimizin daha hazırlıklı bir şekilde ulaşmasına vesile olmak amacında olduğumuzu ifade etmiştim. Bildiğiniz gibi bu başarılarımızdan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızla birlikte büyük spor salonunu kazandırıyoruz. Aynı anda 9 branşın antrenman yapabileceği bir tesis olacak" diye konuştu.

"Bin 300 yavrumuza okul öncesi eğitim veriyoruz"

Amaçlarının çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Çiftçi, "Yol ve asfalt yatırımı yapmak ne kadar önemliyse, bana göre daha da önemlisi çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak yatırımlardır. Bilgi evlerimizde bin 300 yavrumuza okul öncesi eğitim veriyoruz. Biz, bunu daha çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel gelişimi bizim için çok daha önemli" şeklinde konuştu.