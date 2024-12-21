Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel türküleri seslendirerek kulakların pasını sildi.

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sevilen türküleri ilçe sakinleri için seslendirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Renkli anlara sahne olan konser, kulakların pasını silerken, Türk Halk Müziği Korosu konseri öncesinde konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, Çayırova’yı kültür-sanat şehri yapma yolunda büyük adımlar attıklarını ve bunların de bir örneği Türk Halk Müziği Korosu olduğunun altını çizdi. Başkan Çiftçi, konser öncesinde günün anısına Şef Ünal Dursun’a çiçek takdiminde bulundu. Konserin başlamasıyla birlikte Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Şef Ünal Dursun, birbirinden güzel eserleri Çayırovalılar için seslendirdi. Salonu dolduran Çayırovalılar, konser sonunda koroyu ayakta alkışladı.