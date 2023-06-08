Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, Akse Mahallesi’nde asfaltlama yapılan yollarda bordür ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi, yayaların güvenliğini ve konforunu artırmak için yol kenarlarındaki çalışmalarına yoğunluk verdi. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte saha çalışmalarına da hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imalatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Akse Mahallesi’nde de çalışmalarına hız kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bordür ve kaldırım imalatı yapıyor. Bölgede 20 bin metre bordür taşı ve 15 bin metrekare kaldırım imalatı yapılması planlanırken, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağı duyuruldu.