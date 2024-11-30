Çayırova’da çocukların okul hayatlarına daha donanımlı hazırlanması adına verilen eğitimde minikler geri dönüşüme katkı sağladı.

Çayırovalı çocukların geleceğe daha özgüvenli bir şekilde yetişmesi ve okul hayatlarına daha donanımlı hazırlanması adına miniklerin eğitim yuvası olan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde veli katılımlı etkinlikler sürüyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde eğitim alan minikler, aileleriyle birlikte geri dönüşüm etkinliği gerçekleştirdi. Evlerinden getirdikleri materyallerle birbirinden farklı ürün ortaya çıkaran çocuklar, velileriyle birlikte geri dönüşüme katkı sunmuş oldu. Langırt masasından, gitara, katlı otoparktan, futbol sahasına, mikroskoptan, kumbaraya kadar, evlerindeki atık materyallerden birçok ürün ortaya çıkaran Çayırovalı minikler, aynı zamanda gönüllerince de eğlendi.

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü eğitmenleri, veli katılımlı etkinliklerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirtti.