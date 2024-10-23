Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Dikiş Kursu’nda eğitim alan Çayırovalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde anlamlı çalışma gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Dikiş Kursu’ndaki kursiyerler, kendi elleriyle Türk Bayrakları dikiyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim alan kursiyerler, anlamlı bir çalışmanın altına imza atıyor.

Ekim ayı itibariyle derslerin başladığı, Veli Eğitim Kursları’na kayıt yaptıran Çayırovalılar, eğlenerek öğrenmenin ve kendilerini geliştirmenin farkını yaşıyor.

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi’nde eğitim gören Çayırovalı kursiyerler ise tatlı bir telaş içerisinde.

Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde dikiş kursunda eğitim alan Çayırovalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Türk Bayrağı dikiyor.

“BAYRAKLARIMIZI KENDİMİZ HAZIRLADIK”

Dikiş Kursu’nda eğitim alan Burcu Yılmazer, "Dikiş kurslarından çok memnunuz. Bu sene ikinci senem, birçok parça diktik ve sergiler hazırladık. Bu kursların maddi katkısından çok manevi olarak hem kafamızı dağıtıyoruz, hem de arkadaşlarımızla eğleniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz, buna artı olarak da dışarıdan alabileceğimiz birçok şeyi burada dikebiliyoruz. Bayraklarımızı bile kendimiz hazırlayabildik bu kurs sayesinde. Öğretmenlerimize, kurum çalışanlarımıza ve Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye bu imkanlardan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.