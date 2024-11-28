Çayırova Belediyesi vezneleri, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu açık olacak.

İlçenin gülen yüzüydü, geriye bu mutlu anları kaldı İlçenin gülen yüzüydü, geriye bu mutlu anları kaldı

Son ödeme tarihi 2 Aralık olan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2024 Yılı 2. taksit ödemeleri için belediye vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günlerinde saat 08.30-17.30 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların vergilerini ödemeleri ve cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan Çayırova Belediyesi, son ödeme tarihinin 2 Aralık Pazartesi olduğunu duyururken, dileyen vatandaşların ödemelerini online olarak da gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

Kaynak: iha