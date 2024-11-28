Çayırova Belediyesi vezneleri, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu açık olacak.

Son ödeme tarihi 2 Aralık olan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2024 Yılı 2. taksit ödemeleri için belediye vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günlerinde saat 08.30-17.30 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların vergilerini ödemeleri ve cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan Çayırova Belediyesi, son ödeme tarihinin 2 Aralık Pazartesi olduğunu duyururken, dileyen vatandaşların ödemelerini online olarak da gerçekleştirebileceklerini duyurdu.