Çayırova Belediyesi bünyesindeki eğitim merkezlerinde sosyalleşme imkanı bulan özel bireyler, ‘Engelsiz Sanat’ etkinlikleriyle buluşmaya devam ediyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki özel bireylerin yaşamlarına katkı sunan Fatma Çelik Engelliler Merkezi, özel sektördeki firmalarla da iş birliği yaparak, etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Özel bireyler, düzenlenen son etkinlikte kendileri için hazırlanan ahşap tepsileri gönüllerince boyayarak, içlerindeki sanatçı ruhu, eserlerine yansıttı. Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, özel bireyler, Fatma Çelik Engelliler Merkezi öğretmenleri ve velilerinin katılımıyla düzenlenen programda öğrenciler, hep birlikte ahşap boyama gerçekleştirdi. ‘Engelsiz Sanat Etkinliği’nde bir araya gelen engelsiz yüreklerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Etkinliğin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken Başkan Yardımcısı Arıkboğa, Sango firması yetkililerine özel bireylerin hazırladığı özel tablolardan hediye etti.