Çayırova Belediyesi Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, iki gündem maddesinin karara bağlanmasıyla tamamlandı.

Çayırova’da olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi. 2 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, gündem maddeleri öncesinde konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Dün ülkemizi yasa boğan, hepimizi derinden üzen yangın gerçekleşti. Bolu’da yaşanan yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rabbimden rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbimden bir daha böyle afetler yaşanmamasını diliyorum” dedi.

İki komisyona yeni seçim

Olağanüstü meclis toplantısında daha sonra iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyesi Fatih Yeşilkaya’nın grubundan istifa edip bağımsız meclis üyesi olmasının ardından; hukuk, dilekçe, tetkik ve isimlendirme komisyonu ile denetim komisyonunda yaşanan eksilme nedeniyle, her iki komisyona da üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonrasında Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu’na, Atilla Aydın, Ferhat Karabulut ve Diren Eroğlu seçildi. Denetim Komisyonu için yapılan oylamasında ise Metin Demirci, Tamer Toplu ve Yılmaz Bilmez seçildi.