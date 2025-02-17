Çayırova’da zabıta ekipleri, çöp konteynerine kaçak inşaat atığı atan firmaya idari para cezası uyguladı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin sağlığını ve tüketici haklarını korumak adına denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, Atatürk Mahallesi 387 Sokak’ta bulunan bir çöp konteynerine atılan inşaat atıkları tespit edildi. Yapılan incelemede, bir firmanın atıkları izinsiz şekilde çöpe döktüğü belirlendi. Ekipler, kaçak atıkları döken firmaya, Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari para cezası uyguladı. Ayrıca, atıkların firma tarafından geri alınması sağlandı.