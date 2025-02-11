Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş araziye dökülen kaçak atıklar hakkında ilgili firmaya ceza kesti.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi 243/3 Sokak’taki boş araziye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından izinsiz bir şekilde dökülen atığın tespitini gerçekleştirdi. Tespit sonrasında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda atığı izinsiz bir şekilde boş araziye bırakan firma belirlendi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tuttuğu tutanağın ardından, ilgili firmaya cezai işlem uygulandı.

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Sıfır Atık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Özgürlük Mahallesi 243/3 sokaktaki atıkları bırakan firmayı tespit ederek, gerekli cezai işlemleri uygulamıştır" denildi.