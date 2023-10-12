Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda bordür taşı döşeme ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde tespit edilen noktalarda asfalt yama, kaldırım imalatı ve bordür taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşların hem ulaşım konforunu hem de yaya güvenliği için çalışmalara aralıksız olarak devam edecek olan ekiplerin, planlanan takvim çerçevesinde çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

Daha önce kaldırım imalatı gerçekleştirilen yollarda asfalt yama çalışmalarına da başlayan ekipler, yapılan çalışmayla birlikte yollardaki konforu da yükseltiyor. Akse Mahallesi mevkiinde belirlenen noktalarda bordür döşeme ve kaldırım imalatının tamamlanmasının ardından, yollarda asfalt yama da gerçekleştirilerek, ulaşım konforu daha üst seviyeye çıkartılıyor.