Çayırova’da Ramazan Bayramı geleneği sürüyor. Yaklaşan bayram öncesi harekete geçen belediye ekipleri 51 bin haneye bayram çikolatası dağıtıyor.

Çayırova’da 4 yıldır geleneksel hale gelen her eve bayram çikolatasının dağıtımı devam ediyor. Bayram öncesi harekete geçen ekipler ev ev, kapı kapı dolaşarak ilçede yaşayan 51 bin haneye çikolata dağıtıyor. Toplam 250 kişiyle mahallelere çıkarma yapan ekipler içinde, çikolata, belediyenin hizmetlerini anlatan bülten ve Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin kaleme aldığı mektubunun bulunduğu paketleri ilçedeki vatandaşlara ulaştırıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi evleri ziyaret ederek çikolata ikramında bulundu. Belediye ekipleri çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak üzere titizlikle dağıtım yaparken Başkan Çiftçi de ekiplere zaman zaman eşlik ediyor. Evlere sürpriz ziyaretler yapan Çiftçi, vatandaşlara çikolata ikram ederek bayramlarını kutluyor.