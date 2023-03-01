Çayırova Belediyesi, deprem felaketinin ardından ilçeye gelen ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çayırova Belediyesi, deprem felaketinin ardından ilçeye gelen ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Depremzedelere kapılarını açan Çayırova Belediyesi, onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye ekipleri tarafından depremzede aileler için gıda ve hijyen paketleri evlere ulaştırılıyor. Sevince Mağazası personelleri de randevu sistemiyle aileler ile özel olarak ilgilenip, kıyafet sorununu çözüyor. Sevince Mağazası’nın yanı sıra belediyenin sosyal yardım işleri deposunda kıyafet ve oyuncakların yer aldığı reyonlar da depremzede ailelerin hizmetine sunuldu. Sevince Mağazası ve sosyal işler deposu kıyafet reyonunda ailelere kıyafet desteği verilirken, aynı zamanda gıda ihtiyaçları da karşılanıyor.