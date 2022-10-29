Cumhuriyetin 99. yılında Çayırova’da düzenlenen törende halk oyunları ve çeşitli gösterilerle bayram doyasıya kutlandı.

Cumhuriyetin 99. yılında Çayırova’da düzenlenen törende halk oyunları ve çeşitli gösterilerle bayram doyasıya kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çayırova’da coşkuyla kutlandı. Akse Mahallesi Çağdaşkent Meydanında düzenlenen kutlama programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli gösterilerin ve halk oyunlarının ardından Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Şanlı tarihimizin altın halkalarından olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan siz tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. İlanının 99. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet rejiminin en temel ve vazgeçilmez unsuru demokrasidir. Demokratik rejimlerde meşruiyetin kaynağı halktır. Gücünü halktan almayan hiçbir yetki kullanılamaz" dedi.

Renkli gösterilerin ardından resmi geçit töreni yapıldı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı sebebiyle düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere hediye verdi.