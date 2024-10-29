Cumhuriyetimizin 101. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da coşkuyla kutlandı. Kent protokolü ve Çayırovalıların katılımıyla gerçekleşen programda, öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeniyle izlendi.KOCAELİ (İGFA)- Çayırova’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Cumhuriyetimizin 101. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen kutlamalar ilk olarak Çayırova Kaymakamlığı’ndaki tebrikat töreniyle başladı. Kaymakamlıktaki programın akabinde, Çağdaşkent Saat Kulesi Önü’nde gerçekleştirilen kutlamalara, kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Törende Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini yer aldı.

GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edildi. Büyük alkış alan gösterilerin ardından, Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Program, okulların yaptığı geçit töreniyle sona erdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümünü coşkuyla kutladık” dedi.